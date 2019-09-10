В Киеве подростки избили бездомного: извергов будут судить

В Киеве будут судить трех несовершеннолетних, которые жестко избили 51-летнего мужчину и сняли все это на видео, будут судить. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

Действия парней квалифицируются, как хулиганство по ч.ч. 2,3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Подольский районный суд Киева.

Напомним, что инцидент произошел 18 июня на территории жилого массива Виноградарь. Во дворе дома несовершеннолетние увидели мужчину, который им показался бездомным, и начали по очереди его бить.

Подростки избили бездомного в Киеве (видео: YouTube/ТСН)

Мужчина просил их остановиться, но изверги его не слушали. Более того, они снимали процесс избиения на видео, которое потом опубликовали в социальной сети.

В прокуратуре также отметили, что один из парней весной этого года уже получил судимость за аналогичное преступление. Он распылял на улице слезоточивый газ в лицо пожилых женщин и снимал все на видео.

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