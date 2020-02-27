В Киеве подготовили больницы для зараженных коронавирусом: где разместят пациентов

В Киеве 6 больниц готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус
Коронавирус в Украине официально не подтвержден ни у одного пациента, однако в стране активно готовятся к потенциальной встрече с опасной инфекцией. В Киеве уже определили больницы, способные размещать зараженных COVID-19.
Медучреждения оснащены специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать граждан на карантин в случае инфицирования вирусом из Китая. Об этом 27 февраля рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, передали в пресс-службе КГГА.
"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса", - отметил он.
Кличко подчеркнул, что случаев заболеваний в Украине не зарегистрировано, однако важно быть готовыми к подобному развитию событий.
Больницами с инфекционными отделениями, способными принять зараженных коронавирусом пациентов на карантин, являются:
По словам руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталии Вишневской, в этих медучреждениях есть боксы, которые полностью соответствуют всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний. Об этом передает "Укринформ".
Также сообщается, что 28 февраля вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут обучение для медиков - как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.
Кличко добавил, что необходимо осуществлять и просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.
Ранее мы писали о том, что бывшый руководитель Минздрава Уляна Супрун дала важные рекомендации медработникам, которые имеют дело с пациентами с подозрением на COVID-19.