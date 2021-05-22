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В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)

Автор: Styler

В Киеве возле посольства Беларуси задержали белорусского активиста, который пытался перебросить на территорию учреждения мешки с навозом.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Полиция задержала активиста Петра Маркелова, который пришел к посольству Беларуси из-за смерти политзаключенного Витольда Ашурока в шкловской колонии - в январе белорусского активиста на закрытом процессе приговорили к 5 годам, а теперь стало известно о его кончине.

Работники Нацгвардии Украины повалили Маркелова на землю и надели наручники. Один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушения общественного порядка.

"В Беларуси по улице Акрестина прошло 50 тысяч граждан. Этот протест против посольства и белорусской власти, а не против Украины", - пытался объяснить активист.

Фото: у посольства Беларуси в Киеве активисты раскинули навоз (telegram / белорусское Радио Свобода)

Как сообщали ранее, в связи с акциями протеста в Киеве российское диппредставительство в Украине направило ноту протеста министерству иностранных дел.

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