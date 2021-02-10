В Киеве на Печерск стянули спецназ, слышна стрельба: что происходит (видео)

В Киеве прозвучали звуки выстрелов на Печерске, что переполошило прохожих и жителей района. В сети также появились сообщения о группе мужчин на улице Ионна Павла II (пересечение с Тверским тупиком), которые собрались около здания и устроили "непонятный перфоманс".

Видео с места события 10 февраля, снятое очевидцем, опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный" .

Как выяснилось, представители "Национального корпуса" пришли под офис ОПЗЖ.

Туда же были отправлены наряд, спецназ и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Видео: В Киеве под офисом ОПЗЖ собрались активисты Нацкорпуса

Как рассказывают активисты, им известно о том, что в столице собирают "титушек" и готовят их к провокациям.

На кадрах видно, как Нацкорпус собрался около забора, за которым слышны звуки, похожие на взрывы петард. Оттуда по активистам кто-то бросается то ли камнями, то ли снежками.

На место уже прибыли полицейские, которые не вмешиваются в происходящее и просто наблюдают.

"Между тем, представители движения "Патриоты за Жизнь", которые оказались заблокированы за забором, предлагают представителям Нацкорпуса выйти на ринг в одиночку", - говорится в сообщении.

В адрес националистов звучат грубые ругательства и оскорбления.

Видео: В Киеве представители Нацкорпуса пришли "в гости" под офис ОПЗЖ

Как прокомментировали ситуацию в полиции на странице в Facebook, правоохранители устанавливает цель собрания граждан на улице Иоанна Павла II в Печерском районе столицы.

"На место происшествия немедленно направлены дополнительные наряды полиции, спецназа и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Полицейские устанавливают цель собрания мужчин и проводят с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений", - говорится в сообщении.

В Киеве на Печерске полиция и спецназ собрались около офиса ОПЗЖ из-за акции представителей Нацкорпуса (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)