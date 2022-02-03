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В Киеве пациентка показала шокирующие условия поликлиники: с потолка течет вода (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В сети появились фотографии поликлиники на Нивках в Киеве. В частности, заведение находится в ужасном состоянии и требует ремонта.

Соответствующие снимки заведения опубликовала киевлянка Наталья Ставиская в Facebook.

На одном фото можно увидеть как пол в нем устлан полотенцами для впитывания воды. С потолка капает вода, поэтому для этого подставили тазики и ведра.

К тому же потолок в медицинском учреждении в желтых пятнах от воды и отваливается штукатурка.

"Так хочется делиться приятными новостями, но. Попала сегодня на четвертый этаж поликлиники (Щербаковского 70). Реально страшно", - написала женщина.

В Киеве поликлиника шокировала ужасными условиями (facebook.com/ Нивки вместе)

В комментариях пользователи пишут, что крыша начала протекать, после того, как установили антенну.

  • Я был на 2 этажа, делал бустерную, пока все нормально, заливки не наблюдали;
  • Медики говорят, что течь начало после установки на крыше антенны;
  • В прошлый вторник, было тоже самое;
  • И это уже не первый год течет;
  • Эти миски стоят с осени;
  • Зато плитку положили у центрального входа;
  • Далеко от центра, а то бы давно уже отремонтировали и сдали в аренду своим фирмам, как на Богдана Хмельницкого.

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