В Киеве пациент разбил голову лечащему врачу

В киевской больнице пациент напал на врача и ударил его стулом по голове
В одной из киевских больниц произошел вопиющий инцидент. Больной набросился на доктора и ударил его несколько стулом по голове. Это произошло в Печерском районе столицы, в больнице №17. Пациенту не понравились стены в медучреждении и он набросился на медика. Об этом сообщили на странице "Муніципальна варта" в Facebook.
Напавшего мужчину уже задержали сотрудники полиции, а пострадавший врач госпитализирован. У него сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.
"Врачу желаем скорейшего выздоровления! Негодяю - сурового наказания за преступление", - написали на странице.
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В Киеве пациент набросился на врача (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
В комментариях украинцы отметили, что врачей необходимо защищать от действий неадекватов.
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