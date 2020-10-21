В Киеве пациент разбил голову лечащему врачу

В одной из киевских больниц произошел вопиющий инцидент. Больной набросился на доктора и ударил его несколько стулом по голове. Это произошло в Печерском районе столицы, в больнице №17. Пациенту не понравились стены в медучреждении и он набросился на медика. Об этом сообщили на странице "Муніципальна варта" в Facebook.

Напавшего мужчину уже задержали сотрудники полиции, а пострадавший врач госпитализирован. У него сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

"Врачу желаем скорейшего выздоровления! Негодяю - сурового наказания за преступление", - написали на странице.

Фото без цензуры можно посмотреть здесь.

В Киеве пациент набросился на врача (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

В комментариях украинцы отметили, что врачей необходимо защищать от действий неадекватов.

Безнаказанность порождает беспредел.

Надо врачей вооружать от неадеквата защищаться.

А в лікарні 1 в травмпункті вночі також буває приходять неадекватні. І спробуйте їх не прийняти, зразу скарги .

Таким надо клеймо на рожу ставить и лишать права на медпомощь навсегда. Чтобы ни один врач в стране ему не помогал, пусть хоть подохнет.

Я помню. Давно было, неадекват пытался ударить хирурга у нас на скорой, так хирург так его полечил, что потом сидел как шелковый еще и прощения просил.

Как мы писали ранее, в супермаркете Киева охрана изувечила мужчину.