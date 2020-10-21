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В Киеве пациент разбил голову лечащему врачу

Киев, Среда 21 октября 2020 13:10
В Киеве пациент разбил голову лечащему врачу
В Киеве пациент избил доктора (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевской больнице пациент напал на врача и ударил его стулом по голове

В одной из киевских больниц произошел вопиющий инцидент. Больной набросился на доктора и ударил его несколько стулом по голове. Это произошло в Печерском районе столицы, в больнице №17. Пациенту не понравились стены в медучреждении и он набросился на медика. Об этом сообщили на странице "Муніципальна варта" в Facebook.

Напавшего мужчину уже задержали сотрудники полиции, а пострадавший врач госпитализирован. У него сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

"Врачу желаем скорейшего выздоровления! Негодяю - сурового наказания за преступление", - написали на странице.

Фото без цензуры можно посмотреть здесь.

В Киеве пациент разбил голову лечащему врачу

В Киеве пациент набросился на врача (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

В комментариях украинцы отметили, что врачей необходимо защищать от действий неадекватов.

  • Безнаказанность порождает беспредел.
  • Надо врачей вооружать от неадеквата защищаться.
  • А в лікарні 1 в травмпункті вночі також буває приходять неадекватні. І спробуйте їх не прийняти, зразу скарги .
  • Таким надо клеймо на рожу ставить и лишать права на медпомощь навсегда. Чтобы ни один врач в стране ему не помогал, пусть хоть подохнет.
  • Я помню. Давно было, неадекват пытался ударить хирурга у нас на скорой, так хирург так его полечил, что потом сидел как шелковый еще и прощения просил.

Как мы писали ранее, в супермаркете Киева охрана изувечила мужчину.

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