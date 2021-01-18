В Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка: настоящий поступок!

В Киеве патрульный, у которого был выходной, спас жизнь ребенка. Полицейский Сергей Бурмака в воскресенье, 17 января, решил отправиться с дочкой кататься с горки, недалеко от озера "Жандарка" на улице Урловской. Вдруг он услышал крик о помощи. Дело в том, что один из детей провалился в озеро под лед.
Как сообщается на странице "Патрульной полиции Киева" в Facebook, правоохранитель лег на живот за 10 метров от места назначения и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед.
"Добравшись до ребенка, патрульный схватил его за куртку и вытащил на безопасное место. Мальчика передал бабушке, которая сразу повела ребенка домой, чтобы быстрее согреть", - сообщили в полиции.
Патрульный Сергей Бурмака спас жизнь ребенку (фото: facebook.com/kyivpatrol
В комментариях многие украинцы восторгаются мужеством мужчины-полицейского, но некоторые удивляются глупости взрослых, мол, как бабушка могла спокойно отпустить ребенка на лед.
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