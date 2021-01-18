В Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка: настоящий поступок!

В Киеве полицейский спас ребенка (коллаж РБК-Украина)

В Киеве патрульный, у которого был выходной, спас жизнь ребенка. Полицейский Сергей Бурмака в воскресенье, 17 января, решил отправиться с дочкой кататься с горки, недалеко от озера "Жандарка" на улице Урловской. Вдруг он услышал крик о помощи. Дело в том, что один из детей провалился в озеро под лед.

Как сообщается на странице "Патрульной полиции Киева" в Facebook, правоохранитель лег на живот за 10 метров от места назначения и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед.

"Добравшись до ребенка, патрульный схватил его за куртку и вытащил на безопасное место. Мальчика передал бабушке, которая сразу повела ребенка домой, чтобы быстрее согреть", - сообщили в полиции.

Патрульный Сергей Бурмака спас жизнь ребенку (фото: facebook.com/kyivpatrol

В комментариях многие украинцы восторгаются мужеством мужчины-полицейского, но некоторые удивляются глупости взрослых, мол, как бабушка могла спокойно отпустить ребенка на лед.

Сьогодні на Жандарці аншлаг, власне, я сьогодні своїми очима бачив ще три таких випадки. Бог милував, без потоплеників. Крига слабка, люди, ви що робите? Включайте мізки.

Гордимся!

Если бы все полицейские поступали бы так же, то реформа полиции была бы успешной. Настоящий Человек!!! Мое уважение.

Сергію повага, бабусі - окуляри! Випустили дитину на прогулянку зі Стіві Вандером!

Настоящий Человеческий Мужской поступок!!!

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