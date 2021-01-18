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В Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка: настоящий поступок!

Киев, Понедельник 18 января 2021 09:11
В Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка: настоящий поступок!
В Киеве полицейский спас ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве патрульный, у которого был выходной, спас жизнь ребенка. Полицейский Сергей Бурмака в воскресенье, 17 января, решил отправиться с дочкой кататься с горки, недалеко от озера "Жандарка" на улице Урловской. Вдруг он услышал крик о помощи. Дело в том, что один из детей провалился в озеро под лед.

Как сообщается на странице "Патрульной полиции Киева" в Facebook, правоохранитель лег на живот за 10 метров от места назначения и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед.

"Добравшись до ребенка, патрульный схватил его за куртку и вытащил на безопасное место. Мальчика передал бабушке, которая сразу повела ребенка домой, чтобы быстрее согреть", - сообщили в полиции.

В Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка: настоящий поступок!

Патрульный Сергей Бурмака спас жизнь ребенку (фото: facebook.com/kyivpatrol

В комментариях многие украинцы восторгаются мужеством мужчины-полицейского, но некоторые удивляются глупости взрослых, мол, как бабушка могла спокойно отпустить ребенка на лед.

  • Сьогодні на Жандарці аншлаг, власне, я сьогодні своїми очима бачив ще три таких випадки. Бог милував, без потоплеників. Крига слабка, люди, ви що робите? Включайте мізки.
  • Гордимся!
  • Если бы все полицейские поступали бы так же, то реформа полиции была бы успешной. Настоящий Человек!!! Мое уважение.
  • Сергію повага, бабусі - окуляри! Випустили дитину на прогулянку зі Стіві Вандером!
  • Настоящий Человеческий Мужской поступок!!!

Как мы ранее писали, украинцев восхитила история о медике ВСУ, которая спасла пятерых военных на Донбассе.

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