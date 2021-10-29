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В Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски

Автор: Тетяна Самарук

Трое молодых людей в Киеве жестоко избили 26-летнего таксиста, который попросил их надеть маски. В частности, после этого нападавшие угрожая убийством, заставили потерпевшего отвезти их в Бровары.

Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.

По словам таксиста Романа, его вызвали 29 октября в 6:00 через сервис такси "Uber" на Майдан Независимости. Он отмечает, что пассажиров было трое, но они были без защитных масок, поэтому он попросил, чтобы они их надели.

Однако, в тот момент один из мужчин разозлился и начал душить таксиста. Когда мужчина выбрался из авто, молодые люди жестоко его избили.

Затем они угрожая убить, заставили мужчину бесплатно отвезти их в Бровары. Поэтому, когда пострадавший вернулся в столицу, обратился к медикам. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга и перелом верхней челюсти.

Кроме того, таксист уже обратился в полицию.

В компании Uber заявили, что предоставят информацию о трех пассажирах только по запросу правоохранителей.

Трое молодых людей жестоко избили таксиста в Киеве из-за просьбы одеть маски (t.me/pavlovskynews)

Ранее мы сообщали, что на известную модель с Днепра напал таксист Bolt, ударивший ее по голове.

Также мы писали, что в Днепре таксист выгнал женщину из авто за то, что она попросила его надеть маску.

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