В Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски

По словам таксиста Романа, его вызвали 29 октября в 6:00 через сервис такси "Uber" на Майдан Независимости. Он отмечает, что пассажиров было трое, но они были без защитных масок, поэтому он попросил, чтобы они их надели.

Однако, в тот момент один из мужчин разозлился и начал душить таксиста. Когда мужчина выбрался из авто, молодые люди жестоко его избили.

Затем они угрожая убить, заставили мужчину бесплатно отвезти их в Бровары. Поэтому, когда пострадавший вернулся в столицу, обратился к медикам. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга и перелом верхней челюсти.

Кроме того, таксист уже обратился в полицию.

В компании Uber заявили, что предоставят информацию о трех пассажирах только по запросу правоохранителей.

Трое молодых людей жестоко избили таксиста в Киеве из-за просьбы одеть маски (t.me/pavlovskynews)