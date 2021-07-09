В Киеве пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму: "самосуд" попал на видео

В Киеве пассажир трамвая выбежал на улицу на дорогу и вырвал у легковушки, которая долгое время не давала проехать общественному транспорту, зеркало заднего вида.
Об этом 9 июля передает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.
Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры были опубликованы в сети.
На ролике видно, как молодой человек подбегает к автомобилю Honda, медленно проезжавшему мимо трамвая, и голыми руками срывает зеркало с правой стороны машины.
После этого парень поспешно скрылся за стоящим в это время трамваем с открытыми дверями.
По словам автора видео, таким образом пассажир "отомстил" водителю Honda, который якобы перекрыл путь перед общественным транспортом, и тот длительное время не мог ехать.
"Ну, вот один из пассажиров и не сдержал свое недовольство", - отмечается в публикации.
Видео: в Киеве пассажир трамвая отомстил водителю авто, который перекрывал дорогу
Пользователи сети живо отреагировали на ситуацию, и в комментариях звучат полярные оценки: некоторые поддерживают "трамвайного мстителя", который так проучил автохама, другие же порицают парня за агрессию и поломку чужого имущества.
Напомним, недавно киевляне проучили автохама на "блатных" номерах, и оставили ему на капоте "послание".
Также сообщалось о том, что в мае в Киеве в троллейбус бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом, и в результате происшествия пострадала пассажирка.