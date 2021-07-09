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В Киеве пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму: "самосуд" попал на видео

Автор: Владимир Костырин

В Киеве пассажир трамвая выбежал на улицу на дорогу и вырвал у легковушки, которая долгое время не давала проехать общественному транспорту, зеркало заднего вида.

Об этом 9 июля передает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.

Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры были опубликованы в сети.

На ролике видно, как молодой человек подбегает к автомобилю Honda, медленно проезжавшему мимо трамвая, и голыми руками срывает зеркало с правой стороны машины.

После этого парень поспешно скрылся за стоящим в это время трамваем с открытыми дверями.

По словам автора видео, таким образом пассажир "отомстил" водителю Honda, который якобы перекрыл путь перед общественным транспортом, и тот длительное время не мог ехать.

"Ну, вот один из пассажиров и не сдержал свое недовольство", - отмечается в публикации.

Видео: в Киеве пассажир трамвая отомстил водителю авто, который перекрывал дорогу

Пользователи сети живо отреагировали на ситуацию, и в комментариях звучат полярные оценки: некоторые поддерживают "трамвайного мстителя", который так проучил автохама, другие же порицают парня за агрессию и поломку чужого имущества.

  • Правильно поступил, так баран или бараниха за рулем поймет, что в следующий раз так не надо делать, это такой новый штраф народный называется! Для защитников водителя - у меня есть авто, все ок!
  • Ну серьезно? По Вашему мнению парнишка молодец! Верно? А сейчас подумайте сколько людей, детей, подростков посмотрят это видео и прочтут Ваше поощрения этому поступку. И совсем скоро кто-то из Вас испытает подобное на себе (искренне не желаю). Что тогда будете говорить и делать? Водитель Хонды - му*ак, и это неоспоримо! Но то, что заделал молодой человек, это куда хуже! Вы только представьте, на что обернется наше общество, когда каждый будет реагировать с применением силы и агрессии. И никто из Вас великих одобрительней данного поступка не будет застрахован от этой агрессии.
  • "И пусть весь мир подождет"... Даже если ждали 20 мин. Людей в трамвае не менее 15-20 обычно. Ломать не вариант, сама бы не решилась, но иначе водитель автомобиля просто не поймет и не запомнит.
  • Парнишка не молодец, не доработал, нужно было сломать два
  • Респект пацану!
  • Ну вот и бумеранг сразу прилетел!
  • Видел, как этого молодого человека в шляпе паковали полицейские с применением ПР (палки резиновой). Еще и административку отхватит в виде, скорее всего, штрафа. А может и пару суток.
  • Одному административная, а второму статья за порчу имущества. Задумайтесь!

Напомним, недавно киевляне проучили автохама на "блатных" номерах, и оставили ему на капоте "послание".

Также сообщалось о том, что в мае в Киеве в троллейбус бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом, и в результате происшествия пострадала пассажирка.

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Киевтрамвайпассажирыавтохамство