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В Киеве пассажир такси убил мужчину, который конфликтовал с работником АЗС: хотел заступиться

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на автозаправке пассажир такси насмерть забил мужчину в подпитии, который конфликтовал с сотрудником станции.

Об этом сообщает полиция Киева.

Так, инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича ночью. Погибшим оказался 45 – летний мужчина, а нападавшим - парень 1995 года рождения.

В частности, нетрезвый мужчина приставал к сотруднику заправки. Однако, в какой-то момент из стоявшего рядом такси вышел пассажир, который хотел вступиться за оператора. В тот момент он несколько раз ударил незнакомца в живот и по голове.

Потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала уехал, но потом вернулся и вызвал скорую помощь. Врачи приехали и констатировали смерть.

На место происшествия приехали полицейские и задержали нападавшего. Мужчине уже объявили о подозрении и посадили под ночной домашний арест.

Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное производство начато по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее мы сообщали, что в Коростене скоропостижно скончалась вся семья участника "Голоса страны".

Также мы писали, что в Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом конфликт расследует полиция.

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