В Киеве пассажир разбил голову в подземке и не смог получить помощь от работников метро

Мужчина отметил, что и он и другие пассажиры метро сразу же пытались вызвать медиков, но они не могли дозвониться на 103. Поэтому звонили в полицию, где пообещали вызвать карету скорой помощи.

В Киеве мужчина разбил голову в метро (фото: facebook.com/tvoya.pravda)

При этом врачей они так и не дождались. Пострадавшему мужчине начали оказывать помощь другие пассажиры. Зайченко уверяет, что в 18:34 звонил в скорую, но телефон не отвечал. Работники метро помогли тем, что вытерли лужу крови тряпкой.

В Киеве мужчина разбил голову в метро (фото: facebook.com/tvoya.pravda)

"Не буду расписываться за весь метрополитен, но персонал в "Дарнице" к оказанию первой помощи оказался не готов. Я не уверен, что они даже укомплектованы аптечками с травмкомплектом", - написал Зайченко.

Заместитель главы метрополитена Наталья Макагон в комментариях сообщила, что скорая помощь прибыла в 19:05.

"Пассажир осмотрен специалистами, травма незначительная, от госпитализации отказался, по информации медиков был с запахом алкоголя", - отметила она.

На что Зайченко ответил, что никакой скорой не было, поскольку он сам звонил.

"Не болтайте ерунду. Лично я сделал первый вызов скорой в 18:34. Телефон не отвечал. А до меня раньше люди также вызвали скорую. В 18:56 скорой еще не было", - написал Зайченко.

Другие пользователи сети также прокомментировали ответ Натальи Макагон.