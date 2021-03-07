В Киеве пассажир разбил голову в подземке и не смог получить помощь от работников метро
В пятницу, 5 марта, на станции метро "Дарница" произошел неприятный инцидент. Мужчина споткнулся на лестнице, упал и разбил голову. При этом работники метрополитена не смогли ему оказать помощь.
Об этом рассказал житель столицы Олег Зайченко на своей странице в Facebook.
Мужчина отметил, что и он и другие пассажиры метро сразу же пытались вызвать медиков, но они не могли дозвониться на 103. Поэтому звонили в полицию, где пообещали вызвать карету скорой помощи.
В Киеве мужчина разбил голову в метро (фото: facebook.com/tvoya.pravda)
При этом врачей они так и не дождались. Пострадавшему мужчине начали оказывать помощь другие пассажиры. Зайченко уверяет, что в 18:34 звонил в скорую, но телефон не отвечал. Работники метро помогли тем, что вытерли лужу крови тряпкой.
В Киеве мужчина разбил голову в метро (фото: facebook.com/tvoya.pravda)
"Не буду расписываться за весь метрополитен, но персонал в "Дарнице" к оказанию первой помощи оказался не готов. Я не уверен, что они даже укомплектованы аптечками с травмкомплектом", - написал Зайченко.
Заместитель главы метрополитена Наталья Макагон в комментариях сообщила, что скорая помощь прибыла в 19:05.
"Пассажир осмотрен специалистами, травма незначительная, от госпитализации отказался, по информации медиков был с запахом алкоголя", - отметила она.
На что Зайченко ответил, что никакой скорой не было, поскольку он сам звонил.
"Не болтайте ерунду. Лично я сделал первый вызов скорой в 18:34. Телефон не отвечал. А до меня раньше люди также вызвали скорую. В 18:56 скорой еще не было", - написал Зайченко.
Другие пользователи сети также прокомментировали ответ Натальи Макагон.
- Какое значение имеет в этой ситуации запах алкоголя?? Пассажир, употреблял алкоголь, не имеет права на домедицинскую помощь? Или нет, но обязательно с общественным осуждением? Зачем это указывать?
- Каким образом это убережет пассажира без запаха алкоголя со значительной травмой? Пассажиру должна была быть предоставлена домедицинская помощь, до осмотра медиками. И если уж начали отвлекать от основной темы, то держите - кровь с неизвестным статусом по инфекциях просто размазали мокрой грязной тряпкой?
- Какая разница с запахом алкоголя или нет? Вы уже совсем с ума сошли?
Напомним, в переходах метро снесенные киоски заменяют на новые.
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