В Киеве парочка предалась любовным утехам на балконе во время воздушной тревоги (видео)

Некоторые жители Киева совершенно пренебрегают сигналами о воздушной тревоге и продолжают заниматься своими делами. Так, парочка молодых ребят занялась любовью на балконе прямо при звуке сирен.

Об этом сообщают в Telegram-каналах Киева.

Детали происшествия

По словам горожан, "отважных" молодых людей заметили на одном из балконов Печерска.

"Друзья, наверное занятия любовью во время тревоги на балконе высотке, в тот момент когда летящие ракеты по стране вызывают особые эмоции, но пожалуйста не надо рисковать жизнью", - подписали видео.

Помните, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, война в стране продолжается.