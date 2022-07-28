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В Киеве парочка предалась любовным утехам на балконе во время воздушной тревоги (видео)

В Киеве парочка предалась страсти на балконе во время звука сирены (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые жители Киева совершенно пренебрегают сигналами о воздушной тревоге и продолжают заниматься своими делами. Так, парочка молодых ребят занялась любовью на балконе прямо при звуке сирен.

Об этом сообщают в Telegram-каналах Киева.

Детали происшествия

По словам горожан, "отважных" молодых людей заметили на одном из балконов Печерска.

"Друзья, наверное занятия любовью во время тревоги на балконе высотке, в тот момент когда летящие ракеты по стране вызывают особые эмоции, но пожалуйста не надо рисковать жизнью", - подписали видео.

Помните, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, война в стране продолжается.

Как мы ранее писали, в Одессе на одном из пляжей парочка устроила интим в развлекательном заведении, не стесняясь других отдыхающих.

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Киев