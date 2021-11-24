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В Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу: видео возмутило сеть

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве молодой человек ехал, зацепившись за троллейбус. Отмечается, что вероятно, парень был в нетрезвом состоянии.

Видео опубликовали в Telegram- канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел вечером, 23 ноября.

На видео видно, что парень в капюшоне ехал держась за перила. Также на остановке он сошел и показывал другим водителям знак, чтобы те его не выдавали. Однако, как только троллейбус тронулся, парень зацепился за транспорт и поехал дальше.

"Когда забыл дома сертификат, а мобилка села. Хотя - нет, тут просто пьяный решил таким образом поразвлечься. Вот весело", - говорится под видео.

В комментариях пользователи поражены от поступка и пишут, что все могло закончиться трагически.

  • Шутка смешная, а ситуация страшная;
  • О чем он только думал;
  • Много такой так катается;
  • Какой ужас! И не боялся.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителю жизнь.

Также мы писали, что в Кривом Роге пассажиры подрались за место в маршрутке.

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троллейбус