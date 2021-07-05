В Киеве озверевший таксист избил пассажирку и бросил на асфальт (видео)

С чего все началось

Женщина рассказала, что вызвала такси, но водитель стал в 100 метрах от геометки. Она сделала ему замечание и тогда он применил силу: вышвырнул ее из машины, ударил, а потом бросил на асфальт.

"Сегодня в 21.14 был заказан автомобиль. В 21.25 он прибыл почти по указанному место, не доехав 100 метров. На мое замечание, что метка стоит в одном месте, а водитель - в другом, водитель проехал этих 100 метров и силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", - рассказала пострадавшая.

Отмечается, что пассажирка обратилась в полицию, так как на камере видеонаблюдения весь инцидент остался зафиксирован.

Реакция компании Bolt

На жалобу клиентки на таксиста в компании Bolt предложили промокод на бесплатную следующую поездку.

"В компании Bolt предложили в качестве компенсации промокод на следующую поездку. Собственно, это все, что вам надо знать про это такси и их водителей", — резюмировала пассажирка.

В комментариях украинцы возмутились действиями таксиста.