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В Киеве на оживленной трассе водитель скутера спас котенка: трогательное видео

Автор: Тетяна Самарук

На традиционно оживленной улице Вадима Гетьмана в Киеве водитель скутера спас маленького котенка.

Видео опубликовали в Telegram-канале Dtp.kiev.ua.

Трогательный ролик сняли на улице Вадима Гетьмана у поворота на улицу Николая Голего (район Индустриального моста).

На видео видно, как пилот двухколесного транспортного средства, увидев беззащитную зверушку на проезжей части и резко затормозил. В частности, мужчина, не раздумывая, поднял испуганного котенка с дороги и поехал с ним в безопасное место.

"Побольше бы таких добрых людей на дороге. В Киеве на Гетмана неравнодушный скутерист спас котенка на оживленной проезжей части, забрав его с собой. А какое доброе дело успели сделать вы?) ", - говорится в заметке.

В комментариях пользователи поражены от поступка парня и пишут, что таких людей очень мало.

Ранее мы сообщали, что в Бердянске спасли крошечного кенгуренка, маму которого убило грозой.

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