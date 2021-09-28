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В Киеве в озере зафиксировали массовую гибель рыбы: в воду могли слить ядовитые вещества (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Оболонском районе в Андреевском озере жители окрестных домов зафиксировали массовую гибель рыбы. Горожане говорят, что в воду слили какие-то химические вещества.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".

Так, когда именно инцидент произошел - неизвестно.

По словам местных жителей, в воду слили какие-то химические вещества, в результате чего умерла рыба и даже раки повылазили со дна.

"В воду слили какую-то дрянь: умерла рыба, даже раки полезли со дна и выползают на берег. Постаралось либо одно из предприятий, либо "гаражники", – говорится в заметке.

Как рассказали рыбаки, недавно в воде были "белые твердые пузырьки", которые горели и воняли пластиком при поджигании.

На фото видно, что на поверхности воды есть белые разводы, а к берегу прибило мертвую рыбу.

Мор рыбы в озере Киева (t.me/typical_kiev)

Ранее мы сообщали, что в реке Тетерев массово гибнет рыба. В частности, экологи подозревают предприятие в сбросе нечистот.

Также мы писали, что в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов. В результате чего погибла рыба, пока неизвестно.

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