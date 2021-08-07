UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве в озере утонула беременная девушка под носом у пьяного парня (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве на озере произошел трагический случай - сегодня днем утонула беременная девушка, которая купалась в водоеме в микрорайоне Радужный в Днепровском районе города.

Об этом 7 августа передает "dpt.kiev.ua" на странице в Facebook.

Погибшая - девушка 22 лет, плавала в озере Радунка недалеко от супермаркета "Сильпо" на улице Радужная, 15.

Она отдыхала у водоема со своим парнем, который, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам молодого человека, его гражданская жена была на третьем месяце беременности.

"Почему парень не увидел свою девушку или не помог - ответить не может", - говорится в публикации.

Вероятно, он то ли заснул, то ли отвлекся в момент, когда любимая начала тонуть и нуждалась в спасении.

Детали и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Как видно на фото с места происшествия, спасатели и медики пытались реанимировать девушку, которую достали из воды. Но было уже поздно.

Пользователи сети в комментариях высказывают мнение, что девушка сама могла быть нетрезвой, что и стало основной причиной гибели в воде. Так ли это - станет известно по результатам экспертизы.

В Киеве на озере Радунка утонула беременная девушка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Видео: в Киеве на озере Радунка утонула 22-летняя девушка под носом у мужа

Киевское озеро Радунка - довольно популярное место для отдыха среди жителей этого микрорайона. Здесь и купаются, и ловят рыбу. Озеро имеет длину 1,4 км, разделено искусственной предмостной насыпью и мостиком на разные участки. Площадь водоема превышает 15 га. Глубина около 3 метров, но есть места и до 6 метров.

Напомним, по данным ГСЧС, в Украине за июль утонули почти 400 человек, с начала года - 900.

Ранее в Центре общественного здоровья рассказали, как правильно оказывать помощь при утоплении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевутопление