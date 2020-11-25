В Киеве открылась фотовыставка к 100-летию трагедии любви одной немецко-украинской семьи

Фотовыставка "Боль потомков" (Укринформ)

Открылась документальная фотовыставка "Боль потомков"

В "Укринформе" открылась документальная фотовыставка "Боль потомков", посвященная 100-летию трагедии любви одной немецко-украинской семьи.

Эта невыдуманная история на языке черно-белых и цветных фотографий рассказывает о невероятных страданиях немки Магды Хоманн, которая в результате двух мировых войн стал чужой на родине и не стала своей в Украине. Дома ее отреклась семья, а на чужбине она сполна познала коварство и разрушительную силу раскулачивания, коллективизации, Голодомора, сталинских репрессий. И эта история до сих пор не имеет справедливого завершения.

Открывая фотовыставку, генеральный директор "Укринформа" Александр Харченко отметил, что это история о том, какие сильные и мощные враги в человеческой памяти – тоталитарные режимы, войны, человеческая ненависть, цинизм, карьеризм. И одновременно – это история о том, как можно противостоять этим врагам и беречь историческую память.

"И очень хорошо, что сегодня и немецкое правительство, и украинское государство объединились в том, чтобы донести до людей историю этой простой - вроде и не выдающейся женщины, но такую важную, эмоциональную историю. А все начиналось с одной ниточки – брата Магды, который пошел против воли семьи и поддерживал свою сестру, а затем эстафету принял племянник. Конкретные люди могут сделать очень много, чтобы сохранить эту память. В конце концов, падают империи, исчез Советский Союз, упала Берлинская стена, объединились две Германии, которые были искусственно разделены, а история Магды живет и сегодня объединяет украинцев и немцев", - отметил Харченко.

Член президиума Совета немцев Украины, руководитель Центра немецкой культуры "Видерштраль" Людмила Коваленко-Шнайдер сообщила, что и до сих пор ждут на реабилитацию десятки тысяч репрессированных советских немцев.

"В истории этнических немцев Украины есть много нераскрытых трагических страниц. На сегодня остаются неизвестными судьбы десятков тысяч репрессированных, родственники которых до сих пор ждут их реабилитацию. Для нас, этнических немцев, очень важно проводить поисково-образовательную работу. Не должно быть пропавших без вести с клеймом "враг народа". Нужно восстановить достоверные исторические факты, помочь семьям в поисках родных и близких. Самый яркий пример – семьи Магды Хоманн", - сказала Коваленко-Шнайдер.

Правнук Магды Хоманн, руководитель пресс-центра "Укринформа" Сергей Сай-Боднар на протяжении многих лет исследовал судьбу своей немецкой прабабушки и их родословную, и в процессе этого понял, что украинцы не знают по-настоящему своей истории и родословной.

"Мы часто сетуем на то, что мы почему-то не такие, как немцы, итальянцы или поляки. Мы действительно не такие, потому что нас специально не научили беречь свою историю. Ибо тот, кто не знает истории своего рода, происхождении своей семьи, не может быть настоящим патриотом. Я добрался в своих исследованиях до архивных данных только в 1863 году. А Петер Хоманн (внук Магды Хоманн - ред.) в Германии добрался до своих архивных данных 1563 года. И можете себе представить – какая существенная разница, на 12 поколений Петер глубже исследовал свою родословную, чем я. И когда я впервые приехал к нему, я был потрясен тем, что у него полдома – это архив семьи, все аккуратно в папках и файликах. А поспрашивай у нас в школе у ученика – как зовут твою прабабушку? Я думаю, не каждый сможет ответить", - отметил Сай-Боднар.

Работа, которую провел Сергей Сай-Боднар, под силу разве что целым коллективам исследователей, - считает историк, профессор КНУ им.Тараса Шевченко Владимир Сергийчук.

"Он в течение многих лет делал ту работу, которую могут делать целые коллективы. Это пример того, как надо искать, с одной стороны – добросовестность исследователя, а с другой стороны – ответственность перед своим родом, перед кровью предков, перед генами. И те гены сработали – добросовестность и педантичность соединились от двух народов, и сделали свою большую работу. Это действительно памятник своей прямой родственнице. И я могу не согласиться, что выехав из Германии в Украину, Магда Хоманн ушла в небытие. Магда Хоманн сегодня ушла в бессмертие, потому что благодаря своему правнуку о ней знают и Германия, и Украина, и будут знать все народы. На этом примере нужно учиться, как надо чтить свои корни. Тогда будем уважать свою страну, себя и не будет проблем с исторической памятью", - добавил Сергийчук.

Организаторами фотовыставки является Центр немецкой культуры "Видерштраль", ГО "Лейпцигский дом". Проект проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел, строительства и комплексного территориального развития Германии через Благотворительный Фонд "Общество Развития".