В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (видео)

В Киеве остановку общественного транспорта сдуло ветром на дорогу, и она устроила ДТП, врезавшись в остановившийся там троллейбус.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Необъяснимо, но факт - остановка общественного транспорта пыталась зайти в троллейбус через передние двери", - подписано видео.
Инцидент случился 26 июля на Оболони в Киеве, неподалеку от Минского проспекта, 32.
Произошло такое странное ДТП из-за того, что конструкция была плохо закреплена и порывом ветра ее просто выкатило на проезжую часть.
Как сообщает ТСН, в результате происшествия никто не пострадал. Люди на этот момент уже успели выйти из троллейбуса.
Видео: В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (facebook.com/KyivOperativ)
Коммунальщики прибыли на место ЧП спустя час, убрали осколки, установили и закрепили конструкцию, и даже поставили новую крышу.
В КГГА говорят, что как остановка, так и троллейбус принадлежат КП "Киевпасстранс". Кто будет нести за это ответственность - не уточняется.
Ранее мы писали, что по Киеву будут ездить двадцать новеньких электробусов. В сети показали, как они будут выглядеть.
Также сообщалось, что в Киеве авто само себя "угнало" и устроило дорожно-транспортное происшествие.