В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (видео)

"Необъяснимо, но факт - остановка общественного транспорта пыталась зайти в троллейбус через передние двери", - подписано видео.

Инцидент случился 26 июля на Оболони в Киеве, неподалеку от Минского проспекта, 32.

Произошло такое странное ДТП из-за того, что конструкция была плохо закреплена и порывом ветра ее просто выкатило на проезжую часть.

Как сообщает ТСН, в результате происшествия никто не пострадал. Люди на этот момент уже успели выйти из троллейбуса.

Видео: В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Коммунальщики прибыли на место ЧП спустя час, убрали осколки, установили и закрепили конструкцию, и даже поставили новую крышу.

В КГГА говорят, что как остановка, так и троллейбус принадлежат КП "Киевпасстранс". Кто будет нести за это ответственность - не уточняется.