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В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (видео)

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Киев, Вторник 27 июля 2021 10:12
В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (видео) Коллаж РБК-Украина: В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве остановку общественного транспорта сдуло ветром на дорогу, и она устроила ДТП, врезавшись в остановившийся там троллейбус.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Необъяснимо, но факт - остановка общественного транспорта пыталась зайти в троллейбус через передние двери", - подписано видео.

Инцидент случился 26 июля на Оболони в Киеве, неподалеку от Минского проспекта, 32.

Произошло такое странное ДТП из-за того, что конструкция была плохо закреплена и порывом ветра ее просто выкатило на проезжую часть.

Как сообщает ТСН, в результате происшествия никто не пострадал. Люди на этот момент уже успели выйти из троллейбуса.

Необъяснимо, но факт - остановка общественного транспорта пыталась зайти в троллейбус через передние двери. Киев, Минский проспект, 32 троллейбус, возле Леруа.

Posted by Київ Оперативний on Monday, July 26, 2021

Видео: В Киеве остановку сдуло ветром, и она устроила ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Коммунальщики прибыли на место ЧП спустя час, убрали осколки, установили и закрепили конструкцию, и даже поставили новую крышу.

В КГГА говорят, что как остановка, так и троллейбус принадлежат КП "Киевпасстранс". Кто будет нести за это ответственность - не уточняется.

Ранее мы писали, что по Киеву будут ездить двадцать новеньких электробусов. В сети показали, как они будут выглядеть.

Также сообщалось, что в Киеве авто само себя "угнало" и устроило дорожно-транспортное происшествие.

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