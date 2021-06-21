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В Киеве опозорился известный блогер: подарил ребенку iPhone, а потом начал забирать

Автор: Styler

Жительница Киева пожаловалась на блогера Волошина, который подошел к ней с маленькой дочерью на улице и подарил ей iPhone. Девочка сильно обрадовалась такому подарку от кумира, которого смотрит в TikTok, но потом он отснял материал и начал забирать телефон назад.

Эту историю опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Он снимал это все на видео, а потом выключили камеру, и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили", - пожаловалась мать ребенка.

Она также добавила, что ее дочь была шокирована и разочарована действиями известного блогера.

"У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!" - отметила женщина.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию. При этом некоторые думают, что мать девочки захотела новый телефон больше чем она.

  • Кто-то сомневался, что это все пшик?
  • Никогда такого не было и вот опять;
  • Тот случай, когда мама очень сильно хочет себе айфон;
  • Вы бы ребенку лучше буратино какое дали посмотреть, а не убогий ТикТок;
  • По ребёнку не видно расстройства, а сама себе телефон новый захотела, вот и манипулировала ребенком!
  • Что блогер, что мама, оба хороши;
  • Просто бизнес, и никаких иллюзий.

Напомним, в Киеве дети запустили новый опасный TikTok-челлендж.

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Киевблогер