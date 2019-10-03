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В Киеве из окна выпрыгнул восьмикласник: детали трагедии и видео

STYLERПроисшествия    03.10.2019 - 21:58
В Киеве из окна выпрыгнул восьмикласник: детали трагедии и видео
В Киеве из окна выпрыгнул школьник (фото: РБК-Украина)

Ребенок покончил жизнь самоубийством в Киеве

В Киеве из окна многоэтажки выпал школьник. 14-летний восьмиклассник от полученных травм скончался на месте. Трагедия произошла вечером 3 октября на улице Закревкого. Об этом сообщает на Facebook-странице Информатор.

Что именно произошло, пока неизвестно. Но правоохранители основной версией рассматривают самоубийство.

Также сообщается, что ребенок 2005 года рождения проживал в этом же доме, из окна которого и выпрыгнул.

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Опубліковано Информатор Киев Четвер, 3 жовтня 2019 р.

В Киеве из окна выпрыгнул школьник (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пользователи сети шокированы произошедшим, они выражают соболезнование родным и близким мальчика.

  • Кошмар какой. Соболезную родным.
  • Очень сложно подросткам среди таких контрастов нашей действительности, да еще если и родители отстраненные...
  • Жаль мальчишку, никого не было рядом...
  • 2005 год. Ребенок.

В Киеве из окна выпрыгнул восьмикласник: детали трагедии и видео

В Киеве из окна выпрыгнул школьник (скрин видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Ранее мы писали, что во Львове школьница пыталась вскрыть себе вены в пятницу, 13-го сентября прямо в церкви.

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