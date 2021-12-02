В Киеве охранник новостройки с матом набросился на женщину с собакой (видео)

Инцидент произошел на улице Военный проезд, 8, где возводят жилой комплекс FJORD, расположенный между станциями метро "Дружбы народов" и "Выдубычи".

Как видно на ролике, мужчина-охранник агрессивно "общается" с женщиной, вообще не подбирает выражений и обзывает ее последними словами.

Жительница столицы, в свою очередь, с возмущением отмечает, что она может ходить на улице где захочет, и у того нет никакого права ни так разговаривать, ни выгонять ее. На кадрах можно заметить, что стоит женщина метрах в 10 от входа на строительную площадку.

"Убирайся, шлюха.... вместе со своим пуделем недоделанным. Пошла, с**а! Убирайся отсюда на**й! Убирайся, сейчас е**у, бл**ь! Пошла отсюда, с**а! Сейчас е**у так по башке, бл**ь! Бегом! Бо сейчас собаку за**ашу", - орал охранник, размахивая руками и отталкивая женщину.

Охранник стройки ЖК "Фьорд" накинулся на женщину, которая гуляла с собакой (фото: скриншот с видео t.me/stolytsa)

Как отмечается в публикации, киевлянка тогда вызвала правоохранителей, но те так и не приехали.

По словам сына женщины, у нее после такого инцидента с охранником подскочило давление. А что касается самой собаки по кличке Джонни, то владелица всегда при выгуле берет с собой специальные пакеты, чтобы убирать потом за питомцем.

Видео можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

На киевлянку с собакой накинулся с матом охранник стройки (фото: скриншот с видео t.me/stolytsa)