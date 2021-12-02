UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве охранник новостройки с матом набросился на женщину с собакой (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве охранник новостройки бросался с матом на женщину, которая гуляла с собакой около огражденной забором территории строительства нового ЖК, и грозился ее избить. Киевлянка снимала такое поведение "секьюрити" на видео, после чего кадры попали в сеть.

Об этом 2 декабря передает Telegram-канал "Столица".

Инцидент произошел на улице Военный проезд, 8, где возводят жилой комплекс FJORD, расположенный между станциями метро "Дружбы народов" и "Выдубычи".

Как видно на ролике, мужчина-охранник агрессивно "общается" с женщиной, вообще не подбирает выражений и обзывает ее последними словами.

Жительница столицы, в свою очередь, с возмущением отмечает, что она может ходить на улице где захочет, и у того нет никакого права ни так разговаривать, ни выгонять ее. На кадрах можно заметить, что стоит женщина метрах в 10 от входа на строительную площадку.

"Убирайся, шлюха.... вместе со своим пуделем недоделанным. Пошла, с**а! Убирайся отсюда на**й! Убирайся, сейчас е**у, бл**ь! Пошла отсюда, с**а! Сейчас е**у так по башке, бл**ь! Бегом! Бо сейчас собаку за**ашу", - орал охранник, размахивая руками и отталкивая женщину.

Охранник стройки ЖК "Фьорд" накинулся на женщину, которая гуляла с собакой (фото: скриншот с видео t.me/stolytsa)

Как отмечается в публикации, киевлянка тогда вызвала правоохранителей, но те так и не приехали.

По словам сына женщины, у нее после такого инцидента с охранником подскочило давление. А что касается самой собаки по кличке Джонни, то владелица всегда при выгуле берет с собой специальные пакеты, чтобы убирать потом за питомцем.

Видео можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

На киевлянку с собакой накинулся с матом охранник стройки (фото: скриншот с видео t.me/stolytsa)

Ранее сообщалось, что в Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто "не там".

Также мы писали, что перед этим в Киеве охранник парка избил девушку, а сам инцидент попал на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНовостройки в Украине