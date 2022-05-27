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В Киеве обнаружили вредную детскую смесь, которая вызывает отравление: что известно

В Киеве обнаружили опасную смесь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве Госпродпотребслужба сообщает об отзыве детских смесей из-за вспышки пищевой инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба у Facebook.

Так, производителем опасной смеси является компания "Abbot" (США).

"Сообщение о вспышке пищевой инфекции, что, вероятно, вызвана детскими смесями (производитель: компания "Abbot" (США), экспортируемых в Украину (получатель: ООО "Кратия ЛТД", вул. Багговутовская, 17-21, м. Киев, 04107) полученное по системе быстрого оповещения о пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 02 марта 2021 года, № № 2022.1018-fup 10", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ООО "Кратия ЛТД" проинформировало Госпродпотребслужбу о добровольном отзыве пищевых продуктов, производства компании "Abbot".

В Киеве обнаружили опасные детские смеси (facebook.com/kiev.dpss.gov)

В Госпродпотребслужбе сообщают, если оператор рынка считает, что пищевые продукты, которые он ввез или произвел в Украине, не соответствуют требованиям безопасности, то он немедленно должен изъять их из обращения. В общем, для этого предоставляется два рабочих дня.

Что делать при пищевой инфекции

Если вы обнаружили, что ребенок съел что-нибудь некачественное или вредно, и тревожитесь, что малыш мог отравиться, лучше всего, не дожидаясь симптомов, дать ребенку выпить большое количество воды и вызвать рвоту, надавив двумя пальцами на корень языка.

После этого давайте ребенку больше пить и на некоторое время посадите на жесткую диету: чай с сухарями, печеное яблоко, рисовый отвар.

При появлении симптомов отравления (тошноты, рвоты, боли и дискомфорта в животе, вздутия, срыгивания) нужно дать ребенку соответствующее лекарство и постарайтесь ничем не кормить от 6 часов до суток. При этом можно только пить воду или отвары зверобоя, календулы, ромашки, мелиссы. Если у ребенка сильная и частая рвота, не нужно давать воду большими порциями. Питье давайте по чайной ложке каждые 5 минут.

Ранее мы сообщали, что в Киеве появилось опасное мороженое.

Также мы писали, что украинцев предупредили об опасном мясе, в котором нашли сальмонеллу.

Кроме того, читайте, что в Испании обнаружили первый случай сальмонеллеза из-за шоколадки Kinder.

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КиевГоспродпотребслужба