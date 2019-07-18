В Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины: полиция нашла убийцу

Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сожитель женщины был задержан на вокзале

В Киеве нашли связанной и убитой 52-летнюю женщину в ее же квартире. Подозреваемого мужчину объявили в розыск. Полиция оперативно вышла на след убийцы и в этот же день его задержала. Трагедия произошла 18 июля на улице Чистяковская, 7. От полученных травм тупым предметом женщина скончалась, установило следствие.

Правоохранители в этот же день разыскали преступника и задержали его на Дарницком вокзале, сообщает пресс-служба полиции. Как оказалось, мужчина познакомился с жертвой около месяца назад на сайте знакомств, после встречи в реале они стали жить вместе. Как объяснил убийца, между парой произошла ссора, якобы сожительница бросалась на него и угрожала убить. Именно из-за этого он и связал ей руки, но убивать не хотел.

Когда женщина не вышла на работу, сотрудники заволновались и начали звонить коллеге, но телефон был отключен. Тогда приятельница убитой и пришла в квартиру, где увидела окровавленное тело.

Видео: Полиция задержала убийцу (YouTube/Поліція Києва)

Полицейские тщательно проверяют данную информацию и устанавливают подробности.

По факту случившегося вся информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине "светит" до 15 лет тюрьмы.

Как ранее мы писали, в Киеве нашли окровавленное тело женщины по адресу улица Чистяковская, 7. Женщина была связана и лежала на балконе квартиры. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали ее смерть.

Кстати, правоохранительные органы вышли на след убийцы, который три года назад отобрал жизнь у участницы шоу "Битва экстрасенсов". Все это время полиция разыскивала преступника, который совершил зверское убийство.