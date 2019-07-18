ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины: полиция нашла убийцу

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 22:47
В Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины: полиция нашла убийцу
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сожитель женщины был задержан на вокзале

В Киеве нашли связанной и убитой 52-летнюю женщину в ее же квартире. Подозреваемого мужчину объявили в розыск. Полиция оперативно вышла на след убийцы и в этот же день его задержала. Трагедия произошла 18 июля на улице Чистяковская, 7. От полученных травм тупым предметом женщина скончалась, установило следствие.

Правоохранители в этот же день разыскали преступника и задержали его на Дарницком вокзале, сообщает пресс-служба полиции. Как оказалось, мужчина познакомился с жертвой около месяца назад на сайте знакомств, после встречи в реале они стали жить вместе. Как объяснил убийца, между парой произошла ссора, якобы сожительница бросалась на него и угрожала убить. Именно из-за этого он и связал ей руки, но убивать не хотел.

Когда женщина не вышла на работу, сотрудники заволновались и начали звонить  коллеге, но телефон был отключен. Тогда приятельница убитой и пришла в квартиру, где увидела окровавленное тело.

Видео: Полиция задержала убийцу (YouTube/Поліція Києва)

Полицейские тщательно проверяют данную информацию и устанавливают подробности.

По факту случившегося вся информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине "светит" до 15 лет тюрьмы.

Как ранее мы писали, в Киеве нашли окровавленное тело женщины по адресу улица Чистяковская, 7. Женщина была связана и лежала на балконе квартиры. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали ее смерть. 

Кстати, правоохранительные органы вышли на след убийцы, который три года назад отобрал жизнь у участницы шоу "Битва экстрасенсов". Все это время полиция разыскивала преступника, который совершил зверское убийство.

Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился еще один подозреваемый Суд арестовал третьего подозреваемого в деле об убийстве ребенка
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь