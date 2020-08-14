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В Киеве обнаружили бешенство: появились новые данные о заражении

Киев, Пятница 14 августа 2020 09:23
В Киеве обнаружили бешенство: появились новые данные о заражении
В Киеве обнаружили бешенство у бездомной кошки (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Бешенством могли заразиться и другие животные в микрорайоне

В Киеве обнаружили бешенство у бездомной кошки. В одном из районов столицы ввели карантин и ввели необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.

Больная бездомная кошка покусала мужчину в Конча-Заспе. Известно, что она жила на территории дома отдыха в Конча-Заспе, на Столичном шоссе. Через два дня после происшествия кошка умерла и тогда забили тревогу.

"По информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве, в отдел по борьбе с бешенством животных доставили труп кошки. Необходимые лабораторные исследования выявили характерное для бешенства животных свечение", - сообщили в Госпотребслужбе.

Пострадавшего мужчину госпитализировали и сейчас он проходит соответствующее антирабическое лечение. В столице была созвана Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, чтобы определить необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Ситуация осложняется тем, что инцидент произошел в Голосеевском районе, где много лесопарковых зон, а соответственно – животных, которые могли заразиться.

"Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки). Поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом", - отметили в комиссии.

Что делать киевлянам

Проверить наличие прививок у домашних любимцев. Такую вакцину нужно делать ежегодно. Если последняя была сделана более 12 месяцев назад – немедленно обратиться к ветеринару.

Наблюдать за поведением домашних животных. Если животное проявляет агрессию или у него сильное слюноотделение – немедленно обращаться за помощью.

Не подходить на улице или в лесопарковых зонах к незнакомым животным. Если они нанесли укусы или царапины – обращаться за помощью.

В Голосеевском районе на два месяца запрещено: проведение выставок и других мероприятий с собаками и котами, ввоз или вывоз животных из района с территории карантина.

Если укус произошел, то стоит внимательно отнестись к таким симптомам: неприятные ощущения, покалывание, пощипывание или жжение в месте укуса или царапины, головная боль и повышение температуры. Если есть такие симптомы – обращаться к врачу немедленно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Одессой медики зафиксировали заражение сибирской язвой.

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