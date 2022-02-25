В Киеве обезвреживают диверсионные группы, взяты под охрану мосты

Военные и правоохранители в Киеве обезвреживают диверсионные группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что военные и правоохранители в Киеве обезвреживают диверсионные группы.
В городе взяли под охрану и особый контроль мосты, на них дежурит военная техника и воины вооруженных сил.
Оборудовать блокпосты планируют не только на основных въездах в город, их устанавливают и у стратегических объектов, чтобы перекрыть движение.
Бригада территориальной обороны Киева уже полностью укомплектована и сейчас решается вопрос создания дополнительных подразделений.
"Призываем срывать ленты с деревьев – это ведь тоже метки оккупанта. Также лучше заклеивать метки, чем зарисовывать, поскольку краска все равно видима в ультрафиолете", - сказал Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошла серия взрывов. Также СМИ сообщали о якобы ее разрушении, но информация не подтвердилась.
Кроме того, сегодня мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города не выходить из домов. Поскольку город вступил в фазу обороны.