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В Киеве обезвреживают диверсионные группы, взяты под охрану мосты

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 23:59
В Киеве обезвреживают диверсионные группы, взяты под охрану мосты Фото: В Киеве обезвреживают диверсионные группы (National Police)
Автор: Людмила Жукова

Военные и правоохранители в Киеве обезвреживают диверсионные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что военные и правоохранители в Киеве обезвреживают диверсионные группы.

В городе взяли под охрану и особый контроль мосты, на них дежурит военная техника и воины вооруженных сил.

Оборудовать блокпосты планируют не только на основных въездах в город, их устанавливают и у стратегических объектов, чтобы перекрыть движение.

Бригада территориальной обороны Киева уже полностью укомплектована и сейчас решается вопрос создания дополнительных подразделений.

"Призываем срывать ленты с деревьев – это ведь тоже метки оккупанта. Также лучше заклеивать метки, чем зарисовывать, поскольку краска все равно видима в ультрафиолете", - сказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошла серия взрывов. Также СМИ сообщали о якобы ее разрушении, но информация не подтвердилась.

Кроме того, сегодня мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города не выходить из домов. Поскольку город вступил в фазу обороны.

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