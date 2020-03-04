В Киеве объединят психиатрию, туберкулезные и венерологические диспансеры

В Киеве объединят различные диспансеры (фото: коллаж РБК-Украина)

Власти Киева намерены объединить психиатрию, туберкулезные и венерологические диспансеры

В Киеве хотят объединить больницы, которые лечат от туберкулеза, кожно-венерологических заболеваний, и те, которые оказывают психиатрическую помощь. В Киевсовете говорят, что по отдельности каждая больница может подписать договор с Нацслужбой здоровья только на ограниченный пакет услуг. При этом они получат малое количество денег, которых не хватит на выживание.

На сайте Киевского городского совета появился проект решения о реорганизации медучреждений, которые лечат больных туберкулезом.

При этом указывается, что что Киевский городской противотуберкулезный диспансер №1, Киевскую городскую туберкулезную больницу №1 с диспансерным отделением, и Киевскую городскую туберкулезную больницу №2 присоединят к коммунальному некоммерческому предприятию "Фтизиатрия".

После этого лечебные учреждения станут коммунальным некоммерческим предприятием, которое получит название "Киевский фтизиопульмонологический центр".

Также есть проекты решений об объединении кожно-венерологических учреждений здравоохранения Киева и учреждений по оказанию психиатрической помощи. Без реорганизации не сможет работать Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы и центр трудовой реабилитации.

Такие решения должны принять по всей стране. Объединение заведений - это требование второго этапа медицинской реформы. При этом все решения о слиянии должен согласовать Антимонопольный комитет. В данное время все проекты о реорганизации только поступили на рассмотрение в Киевсовет.

Напомним, что стало известно, в каких условиях содержится житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус. До этого мужчина путешествовал по городам Италии. После приезда в Украину ему стало плохо.

Больного госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Данное отделение находится в отдельном корпусе. При этом в больнице могут изолировать больных, поскольку в отделении есть палаты типа полубокс. В медучреждении также есть лаборатория, в которой можно проводить различные исследования.