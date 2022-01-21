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В Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче: видео шокировало сеть

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Киев, Пятница 21 января 2022 16:24
В Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче: видео шокировало сеть В Киеве няня жестоко успокаивала ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве няня, которую семья наняла ухаживать за маленьким сыном, успокаивала малыша прыжками на фитнес-мяче. Поступок женщины вызвал волну негатива в сети.

Видео появилось в группе жителей микрорайонов Березняки и Русановка в Facebook.

Кадрами в сети поделилась мама мальчика. Она рассказала, что горе-няню зовут Елена Балаева. К тому же после инцидента с ней прекратили сотрудничество.

На видео можно увидеть, что женщина довольно сильно прыгает на мяче, держа младенца на руках. От этого голова ребенка и вообще все тело сильно вздрагивало. Младенец испугался, но женщина не останавливалась.

"Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней", – сказала киевлянка.

Кроме того, женщина говорит, что безответственная няня хочет работать только в Днепровском районе (Русановка, Березняки, Левобережная) и ее специализация только работа с младенцами.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное:

  • Какой ужас!;
  • Не смешно. Синдром детской встряски так можно заработать, а это одна из основных причин гибели младенцев. Кто не слышал о таком, это комплекс органических нарушений, которые могут возникнуть, если организм ребенка испытает сотрясение;
  • После таких нянь и доверять никому не хочется. Надеюсь ее не возьмут няней к другим деткам;
  • С младенцами потому что не расскажут? Надеюсь, что она никогда работу няней не найдет.

Ранее мы сообщали, что в детсаду под Житомиром няня систематически бьет детей.

Также мы писали, что в Черкассах двухлетнего ребенка в детсаду избила няня.

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