В Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче: видео шокировало сеть
В Киеве няня, которую семья наняла ухаживать за маленьким сыном, успокаивала малыша прыжками на фитнес-мяче. Поступок женщины вызвал волну негатива в сети.
Видео появилось в группе жителей микрорайонов Березняки и Русановка в Facebook.
Кадрами в сети поделилась мама мальчика. Она рассказала, что горе-няню зовут Елена Балаева. К тому же после инцидента с ней прекратили сотрудничество.
На видео можно увидеть, что женщина довольно сильно прыгает на мяче, держа младенца на руках. От этого голова ребенка и вообще все тело сильно вздрагивало. Младенец испугался, но женщина не останавливалась.
"Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней", – сказала киевлянка.
Кроме того, женщина говорит, что безответственная няня хочет работать только в Днепровском районе (Русановка, Березняки, Левобережная) и ее специализация только работа с младенцами.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное:
- Какой ужас!;
- Не смешно. Синдром детской встряски так можно заработать, а это одна из основных причин гибели младенцев. Кто не слышал о таком, это комплекс органических нарушений, которые могут возникнуть, если организм ребенка испытает сотрясение;
- После таких нянь и доверять никому не хочется. Надеюсь ее не возьмут няней к другим деткам;
- С младенцами потому что не расскажут? Надеюсь, что она никогда работу няней не найдет.
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