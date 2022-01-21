В Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче: видео шокировало сеть

В Киеве няня, которую семья наняла ухаживать за маленьким сыном, успокаивала малыша прыжками на фитнес-мяче. Поступок женщины вызвал волну негатива в сети.

Кадрами в сети поделилась мама мальчика. Она рассказала, что горе-няню зовут Елена Балаева. К тому же после инцидента с ней прекратили сотрудничество.

На видео можно увидеть, что женщина довольно сильно прыгает на мяче, держа младенца на руках. От этого голова ребенка и вообще все тело сильно вздрагивало. Младенец испугался, но женщина не останавливалась.

"Очень хочу, чтобы никто не оказался в нашей ситуации. Хочу, чтобы все увидели и запомнили ее. Сейчас она в активном поиске работы няней", – сказала киевлянка.

Кроме того, женщина говорит, что безответственная няня хочет работать только в Днепровском районе (Русановка, Березняки, Левобережная) и ее специализация только работа с младенцами.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное: