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В Киеве новый ЖК перекрыл вход в метро: в сети показали шокирующие кадры

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 10:29
В Киеве новый ЖК перекрыл вход в метро: в сети показали шокирующие кадры В Киеве новый ЖК перекрыл вход в метро (коллаж РБК-Украина, фото Главком)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве возле метро "Оболонь" завершают строительство нового жилищного комплекса Obolon Residence. Из-за строительных работ вход в метрополитен достаточно ограничен.

Об этом пишет издание "Главком".

Отмечается, что застройщик сделал навес, чтобы якобы не подвергать опасности людей, все-таки идет стройка. Но все равно этого мало, так как вблизи стройки можно ожидать чего угодно.

В Киеве новый ЖК перекрыл вход в метро: в сети показали шокирующие кадрыВход в метро перекрыт строительством нового ЖК (фото: glavcom.ua)

История скандального ЖК

Новый ЖК Obolon Plaza - это 16-этажный дом, строительство которого должны закончить до второго квартала 2022 года. Но из-за строительства люди не могут комфортно зайти в метро, а вынуждены искать пути попадания в подземку.

На сайте ЛУН пишут, что это будет "комплекс закрытого типа с доступом только по электронному ключу, который можно установить на телефон ...". Также отмечается, что для резидентов комплекса предусмотрен собственный подземный паркинг на 45 авто и четыре мотоцикла, а также наземный гостевой паркинг на 21 автомобилей.

Судя по всему, этого количества паркомест просто не хватит для всех жителей новостроя и они будут ставить свои машины возле метро.

Напомним, что в 2016 году Киевсовет все-таки разрешил строить ТОВ "Соллур" новый ЖК на этом месте.

Далее в этом деле разбиралась Киевская местная прокуратура № 5 (Оболонский район).

"Строительство проводится без расширения инфраструктуры, долгое время маскировалось как создание сквера, опасно расположен вблизи станции метро "Оболонь"и т.д. Паспорт строительства наглядно отсутствует", - сообщали в прокуратуре, но все строительство скандального ЖК продолжилось.

В Киеве новый ЖК перекрыл вход в метро: в сети показали шокирующие кадрыВот так будет выглядеть новый ЖК, судя по плану застройщика (фото: lun.ua)

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