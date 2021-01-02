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В Киеве на Новый год пьяный водитель виртуозно сыграл полицейским на баяне (видео)

Автор: Анна Киселева

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января 43-летний водитель автомобиля ВАЗ в нетрезвом состоянии и без водительских прав сыграл полицейским на баяне. Патрульные остановили машину по причине нарушения ПДД, однако водитель с признаками опьянения проходить алкотест отказался, но согласился порадовать правоохранителей музыкой.

Об этом происшествии в субботу, 2 января, сообщили на канале патрульной полиции Киева в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Как говорится в заявлении правоохранителей, автомобиль ВАЗ был остановлен из-за проезда на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Во время общения с мужчиной, находившимся за рулем, полицейские заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

От предложения пройти освидетельствование 43-летний водитель отказался. Когда же в салоне его автомобиля полицейские заметили баян и в шутку предложили сыграть чего-нибудь, тот неожиданно согласился. В мелодии, которую он изобразил, угадывалась известная советская песня про "Катюшу". После еще нескольких пассажей на инструменте полицейские наградили музыканта аплодисментами.

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Однако, игра на баяне избежать наказания не помогла. Патрульные составили на мужчину материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.

Напомним, что ранее в социальных сетях высмеяли "ледяной апокалипсис", наступивший в Украине в декабре 2020.

Также мы писали, что во Франции полиция не смогла разогнать новогоднюю вечеринку из 2500 человек.

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