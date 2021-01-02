В Киеве на Новый год пьяный водитель виртуозно сыграл полицейским на баяне (видео)

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января 43-летний водитель автомобиля ВАЗ в нетрезвом состоянии и без водительских прав сыграл полицейским на баяне. Патрульные остановили машину по причине нарушения ПДД, однако водитель с признаками опьянения проходить алкотест отказался, но согласился порадовать правоохранителей музыкой.

Об этом происшествии в субботу, 2 января, сообщили на канале патрульной полиции Киева в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Как говорится в заявлении правоохранителей, автомобиль ВАЗ был остановлен из-за проезда на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Во время общения с мужчиной, находившимся за рулем, полицейские заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

От предложения пройти освидетельствование 43-летний водитель отказался. Когда же в салоне его автомобиля полицейские заметили баян и в шутку предложили сыграть чего-нибудь, тот неожиданно согласился. В мелодии, которую он изобразил, угадывалась известная советская песня про "Катюшу". После еще нескольких пассажей на инструменте полицейские наградили музыканта аплодисментами.

Однако, игра на баяне избежать наказания не помогла. Патрульные составили на мужчину материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.

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