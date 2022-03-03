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В Киеве ночью прогремели мощные взрывы: в сети появилось видео

Автор: Роман Мирончук

В ночь со 2 на 3 марта жители Киева в нескольких районах слышали громкие взрывы. Позже в сети появилось видео, на которых видны огненные вспышки.

Видео взрывов опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале.

В столице прогремело не менее четырех взрывов.

Еще видео взрывов, прогремевших в разных районах Киева.

Напомним, российские оккупанты ударили бомбами по Житомиру. В городе горели жилые дома. В результате взрыва было повреждена также и больница.

При этом российские оккупанты скинули на город несколько бомб. Инцидент произошел вечером 1 марта около 22:16. Говорилось о двух погибших, еще трое - получили травмы.

Для спасения людей в завалах ГСЧС привлекла 95 человек личного состава и 14 единиц техники.

Мы также писали о том, что ВСУ показало, как в Киевской области тонут подбитые нашими военными вражеские вертолеты. На кадрах можно увидеть почти два десятка вертолетов, которые перелетают водоем, после чего два из них взрываются и падают в воду.

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