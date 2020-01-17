В Киеве незаконно удерживали 11 детей: фото и детали ЧП

В Киеве обнаружили одиннадцать детей, которые содержались посторонними лицами в неприемлемых условиях. Об этом сообщила пресс-служба столичной Нацполиции.

Как оказалось, маленькие дети пребывали в нелегальном "детском садике" в частном доме по улице Достоевского (Куреневка). Его организовали частные лица, не имеющие для этого никаких разрешений.

Сообщается, что правоохранители и соцработники поехали по адресу по анонимному вызову и обнаружили детей на улице возле дома. С ними был мужчина, который поспешил завести малышей в дом и отказался общаться с полицией.

В Киеве разоблачили подпольный детский сад (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Когда в дом все же удалось попасть, внутри нашли еще двух женщин. При этом ни один из взрослых не имел к малышам никакого отношения.

При осмотре оказалось, что пребывание детей в помещении представляет для них опасность из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм, требований пожарной безопасности, норм питания.

В Киеве разоблачили подпольный детский сад (коллаж: РБК-Украина)

Полиции удалось найти родителей, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств.

"В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", - добавил начальник Подольского управления полиции.

В Киеве разоблачили подпольный детский сад (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители начали уголовное производство по статье с очень жесткими санкциями - "незаконное лишение свободы или похищение человека" (ч. 3 ст. 146). Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Отметим, чтобы устроить ребенка в детский сад Киева, не имея регистрации в столице, необходимо платить ежемесячный взнос от 2500 грн (без питания), либо же стать сотрудником этого детского сада (зарплата техперсонала - няни, завхоза, дворники является минимальной).