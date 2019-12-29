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В Киеве неуправляемая фура устроила смертельное ДТП: спасатели обратились к украинцам (видео)

STYLERПроисшествия    29.12.2019 - 10:53
В Киеве неуправляемая фура устроила смертельное ДТП: спасатели обратились к украинцам (видео)
ДТП в Киеве (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Грузовик перевернулся и полностью смял легковушку

В Киеве произошло смертельное ДТП на Надднепрянском шоссе на Правом берегу - грузовик столкнулся с легковушкой и перевернулся на нее, в результате чего погиб водитель Mazda.

Инцидент случился вечером 28 декабря. Фура TATA потеряла управление и влетела в отбойник, после чего свернула на встречку и там врезалась в авто, после чего перевернулась и смяла машину. Об этом передает "Информатор".

Мужчина за рулем Mazda оказался зажат в салоне, получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии - прибывшие медики только смогли констатировать смерть.

Водитель грузовика пострадал и был госпитализирован в больницу.

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель фуры решил объехать авто впереди и свернул, но грузовик занесло на дороге, после чего он сбил отбойник и перевернулся на бок, упав прямо на легковушку, которая двигалась в сторону станции метро "Выдубичи".

В сети показали видео с места жуткой аварии - кадры доступны по этой ссылке.

После ДТП правоохранители перекрыли две полосы движения, из-за чего на дороге образовалась большая пробка.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Детали и обстаятельства происшествия выясняются.

Не исключено, что фура могла потерять управление из-за сложных погодных условий, так как на дороге вечером в субботу образовалась гололедица.

Напомним, что в спасатели предупредили украинцев о гололедице на дорогах - 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, был объявлен I уровень опасности, (желтый). В Киеве такая ситауция ожидается также и 30 декабря.

В связи с этим в ГСЧС обратились к украинцам - особенно к водителям - с просьбой быть максимально внимательными на дорогах.

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