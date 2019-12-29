В Киеве неуправляемая фура устроила смертельное ДТП: спасатели обратились к украинцам (видео)

Грузовик перевернулся и полностью смял легковушку
В Киеве произошло смертельное ДТП на Надднепрянском шоссе на Правом берегу - грузовик столкнулся с легковушкой и перевернулся на нее, в результате чего погиб водитель Mazda.
Инцидент случился вечером 28 декабря. Фура TATA потеряла управление и влетела в отбойник, после чего свернула на встречку и там врезалась в авто, после чего перевернулась и смяла машину. Об этом передает "Информатор".
Мужчина за рулем Mazda оказался зажат в салоне, получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии - прибывшие медики только смогли констатировать смерть.
Водитель грузовика пострадал и был госпитализирован в больницу.
Как рассказали очевидцы происшествия, водитель фуры решил объехать авто впереди и свернул, но грузовик занесло на дороге, после чего он сбил отбойник и перевернулся на бок, упав прямо на легковушку, которая двигалась в сторону станции метро "Выдубичи".
В сети показали видео с места жуткой аварии - кадры доступны по этой ссылке.
После ДТП правоохранители перекрыли две полосы движения, из-за чего на дороге образовалась большая пробка.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Детали и обстаятельства происшествия выясняются.
Не исключено, что фура могла потерять управление из-за сложных погодных условий, так как на дороге вечером в субботу образовалась гололедица.
Напомним, что в спасатели предупредили украинцев о гололедице на дорогах - 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, был объявлен I уровень опасности, (желтый). В Киеве такая ситауция ожидается также и 30 декабря.
В связи с этим в ГСЧС обратились к украинцам - особенно к водителям - с просьбой быть максимально внимательными на дорогах.