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В Киев несется непогода: синоптики предупреждают об опасности

Автор: Людмила Жукова

На Киев 12 июля надвигается непогода. В столице ожидаются сильные грозы (уровень опасности - желтый).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Прогноз по Украине синоптика Наталки Диденко

Дожди ожидают не только столицу, но и другие регионы, отмечает синоптик Наталка Диденко.

"На Петра и Павла, сегодня, атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам. В Украине - локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы. Голова также будет немного тяжелой, но дожди, хотя и кратко, все же дадут немного свежести. Потому в целом жара пока остается в Украине. Киевляне" Готовьте ведра - будет дождь", - написала синоптик на Facebook.

Как мы писали ранее, в Карпатах посредине лета выпал снег.

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Гидрометцентр