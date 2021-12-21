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В Киеве недоблогер проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску (видео)

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 14:16
В Киеве недоблогер проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску (видео) Коллаж РБК-Украина: в магазине Киева неадекват избил охранника из-за маски
Автор: Владимир Костырин

В Киеве молодые люди зашли в магазин без масок и принялись на камеру провоцировать конфликт с охранником, который призывал посетителей или надеть средство защиты, как того требуют карантинные правила, или уйти. В ответ на это "блогер" ударил секьюрити по голове, проломив череп.

Об этом 21 декабря передает "Оперативный" на Facebook-странице.

Инцидент произошел в магазине "Desigual", который расположен на Крещатике в центре столицы. Отметим также, что когда имел место такой случай - неясно.

Сейчас же в сети появилось видео, снятое самим молодым человеком, напавшим на охранника в возрасте. Вероятно, блогер снимал свой "антикарантинный сюжет" ради хайпа.

На кадрах можно увидеть, как секьюрити в торговой точке, выполняя свои функциональные обязанности, просит девушку надеть маску, а та спокойно прогуливается по помещению.

Тут киевлянка внезапно начинает бегать по салону, зацепив товар на витрине. В это время "оператор" снимает происходящее на телефон и смеется.

Возмущенный охранник поднял упавший товар и потребовал, чтобы молодые люди ушли из магазина: "Ты что, вообще уже с ума сошла? Покиньте, пожалуйста!"

"Слышал, что он сказал, да?" - обращается девушка к своему спутнику.

Далее разговор перешел на более повышенные тона и конфликт стал набирать обороты: когда секьюрити попытался отгородить салон магазина от странных посетителей, "блогер" нанес ему удар по голове.

"Ты что, Вась!? Потерялся, или что? Ушел отсюда на**р, быстро!" - воскликнул молодой человек, продолжая съемку.

В Киеве недоблогер проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску (видео)

Недоблогер в киевском магазине из-за требования охранника надеть маску или уйти проломил ему череп ударом кулака (фото: facebook.com/operativeukr)

После этого в магазине вызвали правоохранителей. Как стало известно, у самого секьюрити врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Задержали ли брутального "блогер" после нападения - не ясно. В пресс-службе столичных правоохранителей о происшествии данных пока нет.

Видео: в киевском магазине "Desigual" посетитель на камеру избил охранника, который просил надеть маски

Реакция сети

В комментариях к ролику пользователи сети принялись активно обсуждать случай - и мнения у людей неоднозначные. Хотя большинство критикует действия нападавшего "антимасочника", одаривая нелестными эпитетами, некоторые пытаются оправдать брутального гражданина, аргументируя размышлениями о законности/незаконности карантинных ограничений... эффективности/неэффективности масок и прочее (почему-то при этом не обращают внимание на эпизод избиения человека).

  • Быдло (и это сейчас не про охранника)
  • Теперь присядет даун
  • Перелом черепа это тяжкие телесные
  • Премию Дарвина этому индивиду
  • Фи**ю с людей и комментов. Бл**ь, пришли, намеренно спровоцировали мужика, дали в е*ло, какие молодцы. Прям видно - что не рабы, и действовали исключительно в рамках защиты своих прав, ага.... Конечно охранник тоже дурак, если считаешь что прав, видишь что тебя провоцируют - просто вызови копов, чего бегать за ними...

Ранее сообщалось, что в Запорожье в магазине мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски.

Также мы писали о том, что перед этим в супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски, а сам инцидент попал на видео.

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