В Киеве недоблогер проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску (видео)
В Киеве молодые люди зашли в магазин без масок и принялись на камеру провоцировать конфликт с охранником, который призывал посетителей или надеть средство защиты, как того требуют карантинные правила, или уйти. В ответ на это "блогер" ударил секьюрити по голове, проломив череп.
Об этом 21 декабря передает "Оперативный" на Facebook-странице.
Инцидент произошел в магазине "Desigual", который расположен на Крещатике в центре столицы. Отметим также, что когда имел место такой случай - неясно.
Сейчас же в сети появилось видео, снятое самим молодым человеком, напавшим на охранника в возрасте. Вероятно, блогер снимал свой "антикарантинный сюжет" ради хайпа.
На кадрах можно увидеть, как секьюрити в торговой точке, выполняя свои функциональные обязанности, просит девушку надеть маску, а та спокойно прогуливается по помещению.
Тут киевлянка внезапно начинает бегать по салону, зацепив товар на витрине. В это время "оператор" снимает происходящее на телефон и смеется.
Возмущенный охранник поднял упавший товар и потребовал, чтобы молодые люди ушли из магазина: "Ты что, вообще уже с ума сошла? Покиньте, пожалуйста!"
"Слышал, что он сказал, да?" - обращается девушка к своему спутнику.
Далее разговор перешел на более повышенные тона и конфликт стал набирать обороты: когда секьюрити попытался отгородить салон магазина от странных посетителей, "блогер" нанес ему удар по голове.
"Ты что, Вась!? Потерялся, или что? Ушел отсюда на**р, быстро!" - воскликнул молодой человек, продолжая съемку.
Недоблогер в киевском магазине из-за требования охранника надеть маску или уйти проломил ему череп ударом кулака (фото: facebook.com/operativeukr)
После этого в магазине вызвали правоохранителей. Как стало известно, у самого секьюрити врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
Задержали ли брутального "блогер" после нападения - не ясно. В пресс-службе столичных правоохранителей о происшествии данных пока нет.
Видео: в киевском магазине "Desigual" посетитель на камеру избил охранника, который просил надеть маски
Реакция сети
В комментариях к ролику пользователи сети принялись активно обсуждать случай - и мнения у людей неоднозначные. Хотя большинство критикует действия нападавшего "антимасочника", одаривая нелестными эпитетами, некоторые пытаются оправдать брутального гражданина, аргументируя размышлениями о законности/незаконности карантинных ограничений... эффективности/неэффективности масок и прочее (почему-то при этом не обращают внимание на эпизод избиения человека).
- Быдло (и это сейчас не про охранника)
- Теперь присядет даун
- Перелом черепа это тяжкие телесные
- Премию Дарвина этому индивиду
- Фи**ю с людей и комментов. Бл**ь, пришли, намеренно спровоцировали мужика, дали в е*ло, какие молодцы. Прям видно - что не рабы, и действовали исключительно в рамках защиты своих прав, ага.... Конечно охранник тоже дурак, если считаешь что прав, видишь что тебя провоцируют - просто вызови копов, чего бегать за ними...
Ранее сообщалось, что в Запорожье в магазине мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски.
Также мы писали о том, что перед этим в супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски, а сам инцидент попал на видео.