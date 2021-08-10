В Киеве неадекватная женщина хотела "полюбить" мальчика в парке

В Киеве пьяная женщина домогалась мальчика в парке и приставала к несовершеннолетнему, пытаясь совратить. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы в парке Партизанской Славы.
Об этом 10 августа передает "Муниципальная стража Киева" в Telegram-канале.
К охранникам правопорядка обратился прохожий, который рассказал о странном поведении женщины, преследовавшей юного киевлянина. Свидетель инцидента указал место, где это происходило.
Сотрудники муниципальной стражи вместе с полицейскими пообщались с "любвеобильной" барышней, и пробовали ее успокоить, однако попытки не увенчались успехом.
Так, женщина продолжала вести себя неадекватно, и в определенный момент набросилась на правоохранителя, расцарапав ему руку.
В итоге агрессивную жительницу столицы задержали, но затем передали врачам для осмотра, чтобы медики установили причины такого поведения.
В киевском парке Партизанской Славы нетрезвая женщина приставала к мальчику (фото: t.me/MunicipalnaVarta)
Ране сообщалось, что в киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду, показывая свои интимные места.
Напомним также, что перед этим в Киеве неадекватный мужчина предпенсионного возраста приставал к ребенку в общественном туалете, пока мама ждала на улице.