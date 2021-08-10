В Киеве неадекватная женщина хотела "полюбить" мальчика в парке

К охранникам правопорядка обратился прохожий, который рассказал о странном поведении женщины, преследовавшей юного киевлянина. Свидетель инцидента указал место, где это происходило.

Сотрудники муниципальной стражи вместе с полицейскими пообщались с "любвеобильной" барышней, и пробовали ее успокоить, однако попытки не увенчались успехом.

Так, женщина продолжала вести себя неадекватно, и в определенный момент набросилась на правоохранителя, расцарапав ему руку.

В итоге агрессивную жительницу столицы задержали, но затем передали врачам для осмотра, чтобы медики установили причины такого поведения.

В киевском парке Партизанской Славы нетрезвая женщина приставала к мальчику (фото: t.me/MunicipalnaVarta)