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В Киеве неадекватная женщина хотела "полюбить" мальчика в парке

Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяная женщина домогалась мальчика в парке и приставала к несовершеннолетнему, пытаясь совратить. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы в парке Партизанской Славы.

Об этом 10 августа передает "Муниципальная стража Киева" в Telegram-канале.

К охранникам правопорядка обратился прохожий, который рассказал о странном поведении женщины, преследовавшей юного киевлянина. Свидетель инцидента указал место, где это происходило.

Сотрудники муниципальной стражи вместе с полицейскими пообщались с "любвеобильной" барышней, и пробовали ее успокоить, однако попытки не увенчались успехом.

Так, женщина продолжала вести себя неадекватно, и в определенный момент набросилась на правоохранителя, расцарапав ему руку.

В итоге агрессивную жительницу столицы задержали, но затем передали врачам для осмотра, чтобы медики установили причины такого поведения.

В киевском парке Партизанской Славы нетрезвая женщина приставала к мальчику (фото: t.me/MunicipalnaVarta)

Ране сообщалось, что в киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду, показывая свои интимные места.

Напомним также, что перед этим в Киеве неадекватный мужчина предпенсионного возраста приставал к ребенку в общественном туалете, пока мама ждала на улице.

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Киев