В Киеве неадекват систематически бросается под авто на дорогах (видео)

Инцидент произошел 1 июня, но 30 мая парень уже делал такую попытку. Тогда его якобы забрали в специализированную больницу на лечение.

"Реально не до шуток. Вот чучело, которое недавно в Голосеевском районе бросилось под Mercedes вчера утром опять бросилось под авто. На этот раз пострадал автовладелец Renault", - говорится в сообщении.

Как оказалось, в воскресенье, 30-го мая, он совершал попытку покончить жизнь самоубийством таким же способом.

34-летний парень говорит, что он не видит смысла жить. По его словам, недавно его выписали из "больнички", дав на руки справку.

"Где это бесово лечение для таких? Кто его снова выпустил? В чем заключается медицинская помощь, которую ему якобы оказали в прошлый раз? Кто возместит владельцу авто ущерб за разбитое авто? Почему от этой халатности должны страдать другие люди?" - возмущается автор видео.

Видео: В Киеве неадекват бросился под авто 1 июня (KyivOperativ)

На видео ниже - разговор с парнем, который состоялся 30 мая после того, как он бросился под колеса автомобиля Mercedes.

Видео: В Киеве парень бросился под авто 30 мая (KyivOperativ)