В Киеве неадекват за рулем растрощил более 10 авто, надел маску и сбежал (фото, видео)

В Киеве водитель Toyota Camry устроил массовое ДТП, врезавшись в припаркованные машины, стоящие у проезжей части. В результате было повреждено более 10 авто, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.
Об этом 18 декабря передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Автомобильное побоище произошло ночью около ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.
Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто убежал. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.
"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
В Киеве произошло массовое ДТП по вине "лихача" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Также свидетели аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну стоящую около обочины машину, из-за чего его повело, и далее "Тойота" протаранила еще с десяток авто.
Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Оперативный".
Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики "скорой помощи". Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной автотрощи.
В настоящий момент сведений о возможных пострадавших нет.
Видео: в Киеве неадекватный водитель разбил более десяти авто ночью 18 декабря
В Киеве водитель протаранил более 10 авто на улице Вышгородская 18 декабря (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее сообщалось, что в Черновцах остановили водителя со смертельной дозой алкоголя.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве произошла необычная авария - машина въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.