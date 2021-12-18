В Киеве неадекват за рулем растрощил более 10 авто, надел маску и сбежал (фото, видео)

Автомобильное побоище произошло ночью около ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.

Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто убежал. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.

"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло массовое ДТП по вине "лихача" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также свидетели аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну стоящую около обочины машину, из-за чего его повело, и далее "Тойота" протаранила еще с десяток авто.

Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Оперативный".

Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики "скорой помощи". Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной автотрощи.

В настоящий момент сведений о возможных пострадавших нет.

Видео: в Киеве неадекватный водитель разбил более десяти авто ночью 18 декабря

В Киеве водитель протаранил более 10 авто на улице Вышгородская 18 декабря (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)