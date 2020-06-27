В Киеве неадекват решил устроить новый взрыв в многоэтажке: подробности инцидента

Полиция (фото: РБК-Украина)

Киевлянин угрожал взорвать жилой дом на 50 квартир

В Киеве мужчина перерезал газовый шланг в своей квартире и угрожал взорвать многоэтажку. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы - через неделю после трагического ЧП в доме на Позняках, где погибли пять человек.

К счастью, инцидент 27 июня обошелся без пострадавших, и аварийные службы вместе с полицией ликвидировали опасность взрыва. Об этом передали в "Киевгазе" на странице в Facebook.

Отмечается, что этой ночью в аварийную газовую службу 104 в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва газа в доме по улице Преображенской, 10/17. Сообщили о том, что мужчина в одной из квартир открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом.

В итоге в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки.

Бригада службы 104 и правоохранители оперативно прибыли на место и зашли в квартиру. Там они обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите.

"Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ", - говорится в сообщении.

Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва.

Никого из жителей дома эвакуировать не пришлось.

"Дорогие киевляне! Мы напоминаем, если вы чувствуете запах газа или другие признаки утечки газа, немедленно звоните по телефону 104", - призвали в "Киевгазе".

В Киеве мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом (Фото: facebook.com/kyivgaz.ua)

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС сделали заявление о том, что дом на Позняках может обрушиться второй раз.

Напомним, что согласно основной версией следствия, взрыв в многоэтажке на Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.

Также сообщалось, что мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин