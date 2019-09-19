В Киеве неадекват отомстил коммунальщикам за отсутствие горячей воды (фото)

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие в одном из спальных районов. Мужчина бросил кирпич в коммунальную технику и сбежал. Об этом сообщает ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в Соломенском районе в четверг, 19 сентября. Неадекват разбил лобовое стекло дорогостоящего эскаватора-погружчика JCB, стоимость которого превышает 2 млн гривен.

В Киеве мужчина напал на коммунальщиков (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Таким образом мужчина решил выразить протест против отсутствия горячей воды в квартире. Теперь хулигана разыскивают правоохранители.

"Мужчина бросил кирпич в коммунальщиков из-за того, что у него нет горячей воды. Кстати, вода так и не появилась, а мужчину уже ищут правоохранители", - сказано в сообщении.

В Киеве мужчина напал на коммунальщиков (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях разделились во мнениях. Некоторые считают поступок правильным, а кое-кто считает, что экскаваторщик то тут ни при чем, и мог пострадать от действий неадеквата.

Правильно... Скоро Киевавтодор вообще с мостов скидывать будут!

В Киеве давно нужно наводить порядки, а он идет 5 лет по пиз...

Да, это экскаваторщик во всем виноват, трощите коммунальную технику и работников, и будет вам счастье. Д*бил.

Чем больше кирпичей в коммунальщиков - тем быстрее государство обеспечит завтрак, обед и ужин за свой счет.

В Киеве мужчина напал на коммунальщиков (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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