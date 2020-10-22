В Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей (видео)

В Киеве пьяный мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив нужду прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане. Вопиющий инцидент происходил на глазах у прохожих.

Циничную выходку неадеквата вечером 21 октября сняли очевидцы, после чего кадры были опубликованы на ресурсе "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как молодой человек в черной куртке и черных штанах с явными признаками опьянения испражнился на месте расстрела участников Революции Достоинства в феврале 2014 года на Институтской - сейчас в этом месте установлен мемориал с памятными знаками на мостовой аллеи, которую называют "Дорогой Небесной сотни".

В это время рядом с нарушителем стоял и разговаривал по телефону парень, не вмешиваясь в происходящее.

Пьяный молодчик после своих действия даже не заправил нормально штаны и пошатался дальше восвояси.

Сейчас в сети объявили "охоту" на неадеквата, и просят опознать его, чтобы привлечь к ответу.

"Друзья, может кто знает этого недобитка, который своим цвиринчиком опорочил памятники Героям Небесной Сотни? Очень надо найти. Прям очень", - говорится в публикации.

Видео: Вандал в Киеве осквернил памятник Героям Небесной сотни

Пользователей интернета крайне возмутил инцидент, в сети пишут массу гневных комментариев и сулят циничному нарушителю суровое наказание за такие действия. Кроме того украинцы недоумевают, как такое могло происходить в центре столицы при свидетелях, и почему никто не вмешался в ситуацию и не задержал неадеквата.

Видимо, есть камеры различных учреждений по маршруту подонка. Морским узлом завязать то, чем совершал преступление

Найти и отрезать того цвиринчик

А чего все молчали, смеялись. А слабо было подойти и дать по тому же месту! Пока будут молчать и тупо снимать, ничего не изменится.

Оооооо, вот это кандидат на премию Дарвина...

Боюсь даже представить, что с ними будет, когда их найдут. А их найдут 100% и очень быстро

Слов нет, паскудство, найти и наказать!

Животное!

Ранее мы писали, что недавно в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе, после чего один из главных символов Музея демонтировали для проведения реставрации.

Напомним, в прошлом году в Киеве разрушили мемориал Небесной сотни - вандалом оказался психически больной мужчина, которого после задержания доставили в психоневрологический диспансер для обследования.