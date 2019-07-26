В Киеве неадекват с ножом ворвался в кафе и набросился на посетителей: детали инцидента (видео)

В Киеве мужчина напал на посетителей кафе в Соломенском районе. Инцидент произошел ночью около 01:00 в пятницу, 26 июля - неадекват с ножом ворвался в заведение по адресу ул. Вадима Гетьмана, 40а, и набросился на одного из присутствующих, завязалась драка. Дебошира задержали полицейские. Об этом передает "Информатор".

Буйный молодой человек избил посетителя кафе "40 градусов", после чего достал нож и стал угрожать остальным.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Патрульные полицейские и сотрудники "Сириуса" смогли схватить неадеквата и надеть на него наручники.

Нож изъяли и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что из-за действий дебошира остальные посетители кафе также стали проявлять аргессию, и для того, чтобы остудить их пыл, правоохранителям пришлось задержаться в заведении и следить за порядком.

Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали с сотрясение мозга.

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, в Киеве на Оболони агрессивно настроенные молодые люди избили полицейского, который просто сделал им замечание.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве на Позняках на улице Драгоманова ночью на девушку напал неадекватный маньяк. К счастью, девушке удалось отбиться от мужчины. В соцсети просят украинцев присмотреться к мужчине на видео, вдруг кто-нибудь знает или видел его, так как он может быть опасен.

Напомним, не так давно во Львовской области неадекват совершил жуткое преступление. Он изувечил 51-летнюю женщину, убил ее, а тело спрятал в лесополосе.