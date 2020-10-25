В Киеве неадекват напал на службу спасения животных и уничтожил их лодку: фото и видео

В Киеве в ночь на 25 октября мужчина пытался выловить краснокнижных уток огарей на Оболони, озеро Белое. Когда к нему подоспела команда спасения животных, мужчина, недолго думая, пырнул лодку ножом. Свой поступок он объяснить не смог, однако очень извинялся и сожалел. Все подробности происшествия, а также фото и видео опубликовали в канале в Telegram dtp.kiev.ua.

Сообщается, что мужчина совершил нападение навеселе.

"Киев. Нападение с ножом на команду спасения животных, на вылове краснокнижных уток огарей на Оболони, озеро Белое. Через 15 мин ДТП.Киев на месте: злоумышленник в пьяном состоянии, задержан, после обработки до прибытия полиции очень извинялся и сожалел. Оказалось, напал на команду, как только они причалили к берегу с ножом и порезал лодку. Ускорено прибытие СОГ, оформлен, нож изъят. Команде спасения животных срочно нужна хорошая надувная лодка, это около 4000 грн", - написали в публикации и прикрепили банковские карты для помощи.

Уточнить подробности или обратиться в команду спасения за помощью для животного можно по телефонам +380939862262, +380988447937.

В Киеве браконьер напал на службу спасения животных на Оболони (фото: dtp.kiev.ua)

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