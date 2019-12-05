В Киеве неадекват нападает на женщин средь бела дня: что о нем известно (видео)

В Киеве психически больной мужчина нападает на женщин на массиве Русановка средь бела дня и бьет их. В полиции рассказали, что задержать агрессивного человека не могут, но следственные действия продолжаются. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сколько всего произошло случаев нападения правоохранители не называют.

Как выяснилось, 37-летний житель столицы более 20 лет находится на учете в психдиспансере. По словам его матери, врачи поставили сыну ошибочный диагноз и назначили соответственно ошибочное лечение.

Второй ее сын - старший - также имеет также проблемы с психикой, и болезнь у обоих только прогрессирует.

"Бывают же такие ситуации, что выскочит - и все. Мужику 38 лет в декабре будет - не удержу!" - признается женщина.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, мужчина не осознает своих действий.

В Киеве сумасшедший нападает на женщин на Русанокве (Фото: скриншот)

Как рассказала одна из пострадавших, злоумышленник напал на нее на Русановке днем и ударил кулаком в спину. Действия неадеквата заметил случайный прохожий, который бросился женщине на помощь, но тот успел убежать. После того, как Людмила обратилась в полицию с заявлением, в социальных сетях она прочитала о десятках похожих случаях в этом жилмассиве за последние полгода.

В некоторых случаях пострадавшие спасались бегством, в других - за них заступались случайные очевидцы. Женщины говорят, что злоумышленник по имени Андрей мог их просто убить, если бы никто не вступился.

По словам психиатра Алексея Шевцова, по закону психически больного человека в Украине могут задержать только в случае его согласия, однако же проблема в том, что ни один больной шизофренией не согласится с тем, что он имеет проблемы и опасен для себя или окружающих. Если пациент не хочет медицинской помощи, но люди считают обратное, то тогда вопрос решается через суд.

Полицейские уже задерживали этого человека, но суд отпустил его под личное обязательство. Если правоохранители докажут вину агрессивного мужчины, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Видео: В Киеве сумасшедший нападает на женщин на Русанокве