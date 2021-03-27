В Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой"

Как рассказали сотрудники частной охраны, неадекват бросался на посетителей Церкви Преображения, вел себя агрессивно.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место прибыла бригада "скорой помощи", чтобы его утихомирить, дебошир ударил медика.

Тем не менее мужчину поместили в карету неотложки, и он находится под присмотром правоохранителей.

Буйного неадеквата намерены госпитализировать под контролем полицейских.

Также отмечается, что к счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

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