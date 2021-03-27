UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой"

Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяный мужчина напал с кулаками на прихожан протестантской церкви, которая расположена на улице Архитектора Вербицкого, 30, недалеко от станции метро "Вырлица".

Об этом 27 марта передает "Информатор Киев" на странице в Facebook.

Как рассказали сотрудники частной охраны, неадекват бросался на посетителей Церкви Преображения, вел себя агрессивно.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место прибыла бригада "скорой помощи", чтобы его утихомирить, дебошир ударил медика.

Тем не менее мужчину поместили в карету неотложки, и он находится под присмотром правоохранителей.

Буйного неадеквата намерены госпитализировать под контролем полицейских.

Также отмечается, что к счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Видео: В Киеве неадекват набросился на прихожан церкви

Ранее сообщалось, что в Одессе священники устроили жесткую драку в церкви на глазах у изумленных людей.

Напомним, недавно под Львовом произошел взрыв в церкви, и в результате инцидента ожоги лица получил мужчина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевцерковьизбиениеинцидент
Читайте также
В больнице Бердичева судья избила семейного врача до сотрясения мозга
На Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети
Прогноз погоды